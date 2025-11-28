Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas no varejo da Alemanha caem 0,3% em outubro ante setembro

As vendas no varejo da Alemanha caíram 0,3% em outubro ante setembro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 28, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,1% nas vendas do período.

Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram expansão de 0,9% em outubro, em termos reais.

Os dados de setembro foram revisados, passando a mostrar alta de 0,3% ante agosto e ganho de 0,8% em relação a um ano antes.

