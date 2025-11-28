Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Varejo dos EUA testa se Black Friday ganhará impulso extra das festas de fim de ano

Autor Agência Estado
Os varejistas dos EUA aguardam para ver se a Black Friday se beneficiará do impulso das festas. As tradicionais corridas aos shoppings após a ceia de Ação de Graças perderam força com o avanço das compras online e o início antecipado dos descontos. Ainda assim, a data segue como o dia de maior fluxo nas lojas e o início não oficial da temporada de fim de ano.

O evento ocorre em meio à queda recente da confiança do consumidor após o fechamento do governo, contratações fracas e inflação persistente, segundo o Conference Board. Executivos do varejo apontam que o público está mais criterioso e focado em promoções, mas ainda disposto a gastar em ocasiões importantes - um movimento que acaba estimulando o consumo neste período.

Para este ano, o setor também enfrentou a volatilidade das tarifas impostas pelo governo Trump, que afetaram especialmente categorias como brinquedos, itens para bebês, artigos domésticos e equipamentos esportivos. A Circana calcula que 40% dos produtos gerais vendidos em setembro subiram ao menos 5%.

Apesar dos desafios, shoppings e analistas relatam impulso sólido. No Mall of America, o fluxo recente superou níveis pré-pandemia. As vendas online também cresceram: entre 1º e 23 de novembro, consumidores gastaram US$ 79,7 bilhões, alta de 7,5% ante 2023, segundo a Adobe Analytics. O Mastercard SpendingPulse projeta aumento de 3,6% nas vendas até 24 de dezembro.

Segundo a Adobe, o Dia de Ação de Graças teve os melhores descontos em artigos esportivos, enquanto a Black Friday deve oferecer as melhores ofertas em TVs, brinquedos e eletrodomésticos. Já a Cyber Monday deve ser o melhor momento para roupas e computadores, com abatimentos previstos de até 25%. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

