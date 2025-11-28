Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

State Grid assina contrato para compra da linha de transmissão Mantiqueira

State Grid assina contrato para compra da linha de transmissão Mantiqueira

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério de Minas e Energia (MME) realizou nesta sexta-feira, 28, uma cerimônia de assinatura do contrato que formaliza a compra da linha de transmissão Mantiqueira, atualmente pertencente à Quantum Participações, pela chinesa State Grid. O fechamento do acordo foi antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O negócio é estimado em R$ 7 bilhões.

A Quantum Participações é controlada pela canadense Brookfield.

Segundo informações do MME, a Concessionária Mantiqueira opera 13 linhas de transmissão, somando mais de 1,3 mil quilômetros em 54 municípios, todos em Minas Gerais.

Em operação desde 2022, a concessão tem validade até 2046.

A State Grid Corporation of China possui no Brasil a State Grid Brazil Holding. Desde 2010, mais de R$ 28 bilhões foram investidos no País, ainda de acordo com informações dadas durante a cerimônia.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar