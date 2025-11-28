State Grid assina contrato para compra da linha de transmissão Mantiqueira

O Ministério de Minas e Energia (MME) realizou nesta sexta-feira, 28, uma cerimônia de assinatura do contrato que formaliza a compra da linha de transmissão Mantiqueira, atualmente pertencente à Quantum Participações, pela chinesa State Grid. O fechamento do acordo foi antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O negócio é estimado em R$ 7 bilhões.

A Quantum Participações é controlada pela canadense Brookfield.