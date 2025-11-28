Redução de 17,3% do capex da Petrobras no plano 2026-2030 é preocupante, diz FUP

Para os próximos cinco anos, a Petrobras prevê US$ 109 bilhões de investimentos totais, com declínio de 1,8% na comparação com os US$ 111 bilhões do plano atual (2025 a 2029).

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) criticou a queda de investimentos anunciada pela Petrobras em seu Plano de Negócios 2026-2030. Segundo a entidade sindical, apesar de anunciar US$ 109 bilhões para os próximos cinco anos, na verdade houve queda de 17,3% na comparação com o último plano, "motivo de preocupação para a sociedade brasileira que se depara com a estimativa declarada de queda de investimentos da maior empresa do País", avaliou.

"No entanto, uma análise mais atenta revela que o compromisso de investimentos caiu de US$ 98 bilhões, no PN 2025, para US$ 81 bilhões, no PN 2026, com queda de 17,3%, o que revela um nível de incertezas projetado elevado", disse em nota o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

Ele destacou a novidade introduzida pela empresa, que criou duas modalidades de carteira de investimentos em implantação - Carteira em Implantação Base e Carteira em Implantação Alvo. Na avaliação do sindicalista, "além de confuso, o novo artifício criado pela Petrobras poupa a empresa de compromissos extras de investimentos e respalda eventuais maiores quedas de inversões ao longo do período", afirmou.

Segundo comunicado enviado na noite da quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Carteira em Implantação Base soma US$ 81 bilhões, e engloba os projetos cujo orçamento foi aprovado no Plano, mesmo que ainda não sancionados.

Já a Carteira em Implantação Alvo é de US$ 91 bilhões,e, além dos projetos da Carteira em Implantação Base (US$ 81 bilhões), engloba projetos (US$ 10 bilhões) cuja confirmação do orçamento está condicionada à análise de financiabilidade. Avaliações trimestrais, à luz das projeções de fluxo de caixa e estrutura de capital, determinarão o avanço desses projetos, bem como eventual priorização.