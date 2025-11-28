Pulso do mercado: juros dos Treasuries sobem em sessão mais curta e comprimida pelo feriado

Por Patricia Lara

São Paulo, 28/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries registram alta na madrugada desta sexta-feira, após sequência de quedas diante do reforço da expectativa com corte da taxa de juros pelo Federal Reserve. Sessão é mais curta e comprimida pelo feriado de Ação de Graças ontem nos EUA. Às 4h53 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,481%, ante 3,475%, nível visto perto do fechamento da Bolsa de NY na quarta-feira. O rendimento da T-note de 10 anos tinha alta a 4,009%, enquanto o rendimento de 30 anos subia a 4,640%.