Pulso do mercado: futuros de NY operam em alta antes de sessão mais curta

Por Patricia Lara

São Paulo, 28/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta na madrugada desta sexta-feira. Após o feriado de Ação de Graças nos EUA, a sessão será mais curta hoje em Wall Street, com fechamento às 15 horas (de Brasília) em razão da Black Friday. Índices caminham para fechar a semana com ganhos de mais de 2%. Às 4h10 (de Brasília), os futuros do Dow Jones e S&P 500 subiam 0,11% e 0,10%, respectivamente. O Nasdaq futuro ganhava 0,18%.