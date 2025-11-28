Pulso do mercado: bolsas europeias abrem sem rumo único e Frankfurt cai com varejistas em queda

Por Patricia Lara*

São Paulo, 28/11/2025 - As principais bolsas europeias abriram sem direção única em um dia de liquidez comprometida pela sessão comprimida entre o feriado nos EUA ontem e o fim de semana. Às 5h09 (de Brasília), Londres ensaia uma alta, com ganho de 0,11%. Frankfurt recuava 0,15%, em meio a dados que mostraram queda inesperada das vendas do varejo. Nomes do varejo como Adidas e Zalando recuam no mercado alemão. Paris marcava baixa de 0,03%, enquanto o dado do PIB da França confirmou a estimativa preliminar. Milão recuava 0,11% e Lisboa tinha queda de 0,10%. A Bolsa de Madri subia 0,04%.