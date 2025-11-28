Pulso de mercado: Petróleo sobe após Putin rechaçar acordo agora e com expectativa sobre Opep+

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo têm alta nesta sexta-feira. Na véspera, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mencionou que deseja alcançar um acordo de paz com a Ucrânia eventualmente, mas que isso é "legalmente impossível agora". Outro suporte aos preços da commodity deriva da visão de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) deve manter sua produção inalterada no primeiro trimestre de 2026 em suas próximas reuniões, confirmando a decisão tomada no início de novembro. Por volta das 4h59 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro avançava em 0,22%, a US$ 59,08 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subia 0,73%, a US$ 63,08 o barril.