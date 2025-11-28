Pulso de mercado: euro mantém queda após varejo da Alemanha e Índice dólar sustenta alta

Por Patricia Lara

São Paulo, 28/11/2025 - O euro mantém baixa ante o dólar, sem reação forte ao dado que mostrou queda das vendas do varejo em contraste com previsão dos analistas de alta. O índice dólar tem leve ganho, em sessão comprimida pelo feriado de ontem nos EUA. A libra esterlina recua, indicando dificuldade em prolongar os ganhos vistos após a divulgação do Orçamento britânico, anunciado na quarta-feira. O dólar sobe ante o iene. Às 4h26 (de Brasília), o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, subia 0,07%, a 99,63 pontos. O euro cedia a US$ 1,1587, ante US$ 1,1583 minutos antes do dado alemão e ante US$ 1,1598 no fim da tarde de quinta-feira. O dólar subia a 156,39 ienes. Já a libra esterlina é cotada a US$ 1,3215, ante US$ 1,3239 no fim da tarde de ontem.