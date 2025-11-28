Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

País tem recorde de 67,763 milhões de ocupados contribuindo para Previdência, mostra IBGE

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Brasil alcançou um recorde de 67,763 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de previdência no trimestre encerrado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 66,1% no trimestre até outubro, ante 65,8% no trimestre até julho.

