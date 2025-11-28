OMC: comércio global desacelera na 2ª metade do ano e deve ter ritmo menos intenso no 4º tri

A Organização Mundial do Comércio (OMC) salientou nesta sexta-feira, 28, que o crescimento do comércio global de bens "parece ter desacelerado" na segunda metade de 2025, após o salto observado nos primeiros meses do ano com o adiantamento de importações diante de possíveis tarifas mais altas e a maior demanda por produtos ligados à inteligência artificial (IA). Segundo a entidade, os sinais mais recentes do Barômetro do Comércio de Bens (GTB, na sigla em inglês), indicador que acompanha em tempo real as tendências do comércio mundial, apontam para um avanço mais moderado no fim do ano.

O indicador caiu para 101,8 em setembro, de 103,5 em junho, permanecendo acima da linha de base de 100, usada para indicar tendência. A OMC destaca que o barômetro, que "tipicamente prevê os desdobramentos do comércio dois a três meses à frente", sugere que o volume de trocas globais deve continuar crescendo, mas em ritmo menos intenso no quarto trimestre.