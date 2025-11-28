Nexperia pede que unidade na China restaure fluxo de chips sob temores de aperto na oferta

A Nexperia pediu que sua unidade na China restabeleça o fornecimento de semicondutores essenciais à indústria automotiva, alertando para paralisações iminentes. Em carta aberta, disse não ter recebido resposta significativa da operação chinesa após várias tentativas de diálogo e cobrou medidas imediatas para recuperar fluxos de entrega previsíveis.

Em sua carta aberta, a Nexperia detalhou que tentou, sem sucesso, restabelecer o diálogo com a unidade chinesa por diversos canais - ligações, e-mails, propostas de reuniões e até comunicações formais exigindo cumprimento de obrigações. A empresa pediu que a contraparte chinesa retome negociações estruturadas, incluindo a opção de mediação por um terceiro neutro. A carta também listou ações necessárias para restaurar a cadeia de fornecimento, como recuperar fluxos previsíveis de produção e entrega, reforçar a governança operacional e alinhar processos internos às diretrizes da matriz.