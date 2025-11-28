Déficit do setor público no ano até outubro é o menor desde 2022, mostra BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta sexta-feira, 28, que o déficit do setor público (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) acumulado entre janeiro e outubro de 2025, de R$ 46,852 bilhões, é 17% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o déficit somou R$ 56,7 bilhões. "Com essa melhora do resultado, se a gente comparar com os períodos de janeiro a outubro a cada ano na nossa série de história, esse é o melhor resultado desde 2022", acrescentou Rocha.

O resultado de 2025 é puxado por um déficit primário de R$ 63,382 bilhões nas contas do Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS), o equivalente a 0,60% do PIB.