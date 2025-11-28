Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade monitora acordo feito com iFood em 2023 sobre contratos de exclusividade

Cade monitora acordo feito com iFood em 2023 sobre contratos de exclusividade

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) monitora o cumprimento de acordo firmado com o iFood em 2023, cujo objetivo era impedir abuso da posição dominante do iFood no mercado de delivery de comida. O procedimento de monitoramento é feito pela Unidade de Cumprimento de Decisão (UCD), que faz pareceres sobre o cumprimento de decisões impostas pelo Cade.

Procurado, o iFood não se manifestou. O espaço segue aberto ao posicionamento da companhia.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que esse monitoramento é feito na mesma investigação original, não sendo, portanto, um novo inquérito. As informações só se tornam públicas após subirem ao tribunal administrativo do órgão antitruste.

O acordo com o Cade - firmado sob a forma de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) - permite manter os contratos de exclusividade com parceiros, com algumas boas práticas, como limitar a 25% o volume de vendas atrelado a restaurantes exclusivos e não fechar exclusividade com marcas que tenham 30 ou mais estabelecimentos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar