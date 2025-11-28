Cade monitora acordo feito com iFood em 2023 sobre contratos de exclusividade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) monitora o cumprimento de acordo firmado com o iFood em 2023, cujo objetivo era impedir abuso da posição dominante do iFood no mercado de delivery de comida. O procedimento de monitoramento é feito pela Unidade de Cumprimento de Decisão (UCD), que faz pareceres sobre o cumprimento de decisões impostas pelo Cade.

Procurado, o iFood não se manifestou. O espaço segue aberto ao posicionamento da companhia.