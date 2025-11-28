Bolsas da Europa operam sem força e Londres e Paris buscam alta

São Paulo, 28/11/2025 - As principais bolsas europeias operam próximas da estabilidade, com baixas leves em Frankfurt, enquanto Londres e Paris buscam sustentar leve ganho. Sessão que fecha o mês de novembro deve seguir afetada pela baixa liquidez, já que o pregão será mais curto em Wall Street após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos ontem. Em Frankfurt, a Deutsche Borse ganhava em dia em que uma falha técnica afeta as negociações na plataforma da americana CME.

Por volta das 7h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,01%, aos 574,14 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,12% e a de Paris ganhava 0,11%. Frankfurt tinha perda de 0,06%. O mercado de Milão erecuava 0,09% e Lisboa apontava queda de 0,46%.

Em Frankfurt, as ações da Deutsche Borse subiam 1,8% e respondiam pela maior alta porcentual do índice referencial DAX. O desempenho do referencial tinha como contraponto quedas da Daimler Truck (1,7%) e RheinMetall (-1,11%). Nomes do varejo apresentavam rumos distintos. A Adidas cedia 0,14% e a Zalando reverteu baixa e subia 0,2%. Dados de vendas do varejo na Alemanha mostraram queda, contrariando previsão.

As ações da Puma recuavam 1,9% após saltarem 19% na véspera com notícia e que a Anta Sports, empresa listada em Hong Kong, avalia uma oferta pela companhia de produtos esportivos alemã, relatou a Bloomberg.

Em Londres, as ações da London Stock Exchange subiam 0,5%. A Fresnillo avançava 1,32% e continuava desafiando a gravidade com marcas históricas diante dos ganhos e projeções para os preços do ouro e prata.