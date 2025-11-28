Bolsas da Ásia fecham sem direção única e Tóquio ganha puxado pelo setor industrial

São Paulo, 28/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem sintonia nesta sexta-feira. Em Tóquio, ações de fabricantes de maquinários industriais e do setor manufatureiro se destacaram entre as altas em meio aos esforços do governo para estimular a economia.

O índice Nikkei subiu 0,2%, aos 50.253,61 pontos em Tóquio. A fabricante de maquinários industriais Okuma subiu 6,7% e a Furukawa Electric, que fabrica cabos de rede, ganhou 4,7%. A Minebea Mitsumi marcou ganhos de 4,4%.

O governo do Japão aprovou um projeto de lei orçamentária suplementar de 18,3 trilhões de ienes nesta sexta-feira, segundo a Dow Jones. O orçamento extra financiará um pacote econômico recentemente anunciado pela primeira-ministra Sanae Takaichi.

O índice Hang Seng terminou o pregão em baixa de 0,3%, a 25.858.89 pontos em Hong Kong. A Alibaba Hlth Info Tech caiu 3,3%, ajudando a ofuscar o salto de 17% da Guangzhou Automobile.

As ações da Vanke cederam 1,7%. A S&P rebaixou o rating da empresa de desenvolvimento imobiliário. "Acreditamos que o risco de uma reestruturação em dificuldades na China Vanke nos próximos seis meses aumentou. Isso ocorre após o recente anúncio do Shanghai Pudong Development Bank de que a China Vanke pode estender o vencimento de um título onshore de 2 bilhões de renminbi chinês, atualmente com vencimento em 15 de dezembro", disse a S&P.