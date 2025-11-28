Black Friday: vendas processadas pelo Itaú crescem 31% até 15h desta 6ªf no comparativo anual

As vendas processadas pelo Itaú Unibanco apresentaram crescimento de 31% até as 15h desta sexta-feira, 28, na comparação com igual período da Black Friday do ano passado. Apenas em comercializações online, o aumento foi de 36,59%.

Os dados consideram operações realizadas nas maquininhas do banco, as Laranjinhas, e nas soluções de e-commerce da Rede com cartões de crédito, débito, voucher e PIX.