BCE: famílias esperam preços mais altos nos próximos 12 meses

A pesquisa mensal do Banco Central Europeu (BCE) indicou que, em outubro, as famílias da zona do euro mantiveram praticamente inalteradas as percepções sobre a inflação passada e as expectativas de longo prazo, mas elevaram levemente a projeção para os preços nos próximos 12 meses.

As expectativas de crescimento da renda nominal nos próximos 12 meses aumentaram, enquanto as expectativas de crescimento dos gastos no mesmo período permaneceram inalteradas, segundo o BCE.

No crescimento econômico, a perspectiva tornaram-se menos negativas para o próximo ano, e taxa de desemprego esperada para o mesmo período aumentou.

As expectativas de crescimento nos preços das casas permaneceram inalteradas, enquanto as para as taxas de juros hipotecárias subiram.

