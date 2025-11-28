BC confirma lançamento da portabilidade de crédito no Open Finance em fevereiro de 2026

O Banco Central confirmou nesta sexta-feira, 28, que a portabilidade de crédito por meio do Open Finance vai ser lançada ao público em fevereiro de 2026, como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em maio. O BC e o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicaram duas resoluções sobre o tema na manhã desta sexta. Os textos incluem o compartilhamento do serviço de portabilidade no escopo do Open Finance.

"A Resolução Conjunta nº 15/2025 e a Resolução CMN nº 5.265?/2025? entram em vigor imediatamente, havendo período inicial em que as instituições financeiras realizarão testes de forma restrita", diz o BC, em nota.