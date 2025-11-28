Anvisa emite aviso de recolhimento de produtos Ypê

O recolhimento de lotes de produtos usados para lavagem de roupas acontecem após análises identificarem contaminação microbiológica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes específicos de produtos para lavagem de roupas da marca Ypê, fabricados pela Química Amparo Ltda., depois que a própria empresa identificou contaminação microbiológica em análises internas.

A resolução da Anvisa determina também a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes irregulares em todo o território nacional.

"De acordo com análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda. - CNPJ: 43.461.789/0001-90, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes", diz o aviso da Angência.

Os consumidores que possuírem unidades pertencentes aos lotes citados devem entrar em contato com o SAC da Ypê para orientações sobre troca ou reembolso.

As vigilâncias sanitárias locais estão orientadas a retirar os produtos do mercado e impedir sua circulação.