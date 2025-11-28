Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa emite aviso de recolhimento de produtos Ypê

Anvisa emite aviso de recolhimento de produtos Ypê por contaminação

O recolhimento de lotes de produtos usados para lavagem de roupas acontecem após análises identificarem contaminação microbiológica
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes específicos de produtos para lavagem de roupas da marca Ypê, fabricados pela Química Amparo Ltda., depois que a própria empresa identificou contaminação microbiológica em análises internas.

A resolução da Anvisa determina também a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes irregulares em todo o território nacional.

"De acordo com análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda. - CNPJ: 43.461.789/0001-90, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes", diz o aviso da Angência.

Os consumidores que possuírem unidades pertencentes aos lotes citados devem entrar em contato com o SAC da Ypê para orientações sobre troca ou reembolso.

As vigilâncias sanitárias locais estão orientadas a retirar os produtos do mercado e impedir sua circulação.

Cosmético irregular também é alvo de recolhimento

Além da Ypê, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes do produto capilar SMART HAIR MICRO – SMART GR, da empresa Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda.

Embora registrado como cosmético, o produto apresenta características de uso invasivo, ultrapassando a camada superficial da pele e do cabelo — o que é proibido para cosméticos.

Por esse motivo, o item foi considerado irregular, e a Anvisa proibiu sua fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso.

Os produtos que devem ser recolhidos são os seguintes:

  • Lava roupas líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011).
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021).
  • Lava roupas líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).

