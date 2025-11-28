Anvisa emite aviso de recolhimento de produtos Ypê por contaminaçãoO recolhimento de lotes de produtos usados para lavagem de roupas acontecem após análises identificarem contaminação microbiológica
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes específicos de produtos para lavagem de roupas da marca Ypê, fabricados pela Química Amparo Ltda., depois que a própria empresa identificou contaminação microbiológica em análises internas.
A resolução da Anvisa determina também a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes irregulares em todo o território nacional.
"De acordo com análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda. - CNPJ: 43.461.789/0001-90, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes", diz o aviso da Angência.
Os consumidores que possuírem unidades pertencentes aos lotes citados devem entrar em contato com o SAC da Ypê para orientações sobre troca ou reembolso.
As vigilâncias sanitárias locais estão orientadas a retirar os produtos do mercado e impedir sua circulação.
Cosmético irregular também é alvo de recolhimento
Além da Ypê, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes do produto capilar SMART HAIR MICRO – SMART GR, da empresa Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda.
Embora registrado como cosmético, o produto apresenta características de uso invasivo, ultrapassando a camada superficial da pele e do cabelo — o que é proibido para cosméticos.
Por esse motivo, o item foi considerado irregular, e a Anvisa proibiu sua fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso.
Os produtos que devem ser recolhidos são os seguintes:
- Lava roupas líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011).
- Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021).
- Lava roupas líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).