Tarcísio: projeto contra devedor contumaz ganha impulso no Congresso com operação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acredita que o projeto que endurece regras contra devedores contumazes, que está na Câmara, ganha força com a operação Poço de Lobato. A ação foi deflagrada nesta quinta-feira, 27, para investigar um esquema bilionário de sonegação envolvendo o Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro,

"Quando você tem operações que escancaram esse tipo de esquema, aqueles projetos que muitas vezes encontram barreiras no Congresso ganham força. Não tenho dúvida que o projeto do devedor contumaz ganha impulsão. E ele é fundamental. O PLP 125 é fundamental e vai ser mais um instrumento à disposição do Estado para combater esse tipo de fraude", comentou o governador na coletiva de imprensa sobre a operação.