STF/Moraes: Acordo Axia/União está sendo utilizado como forma de desistir de ADI

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o acordo entre Axia (ex-Eletrobras) e União sobre a limitação do poder político na companhia "está sendo utilizado como forma de desistência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)". A lei não permite a desistência desse tipo de ação. Moraes e o ministro Flávio Dino disseram ter dúvidas se os termos firmados no acordo devem ser analisados pela Corte. No início do julgamento, Moraes questionou qual é a relação dos arranjos firmados na conciliação (como o fim da obrigação da Axia de aportar recursos para a construção da usina nuclear de Angra 3) com a ação em análise. "Uma parte do acordo não tem nada a ver com jurisdição constitucional", apontou o ministro.

"Qual é a relação da ação com os outros pontos (desinvestimento da Eletrobras, revisão do acordo de investimento, etc)? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas no português claro, qual é a relação disso com esta ADI?", questionou Moraes. Em seguida, o ministro Flávio Dino acrescentou: "Eu li a inicial e não vi qualquer alusão a esses fatos, nem Eletronuclear, Ambipar, acordo de investimento, Angra. E aí vem o acordo, e realmente minha dúvida é a mesma: por que trazer isso à homologação se não é objeto do litígio?". A ação foi ajuizada em 2023 pela Advocacia-Geral da União (AGU), questionando a limitação do poder de voto da União a 10%. O governo queria poder proporcional à participação na empresa, que é de 43%. A análise da homologação do acordo começou no plenário virtual em outubro e foi suspensa por pedido de destaque de Moraes, o que reinicia o julgamento no plenário físico. O movimento indica que o ministro pode apresentar uma divergência. Até a suspensão, haviam três votos para homologar o acordo: do relator, Kássio Nunes Marques, e dos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin.