Saldo líquido do Caged de outubro é positivo em 85.147 vagas

O mercado de trabalho brasileiro criou 85.147 novos empregos formais em outubro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo é resultado de 2.271.460 admissões e 2.186.313 desligamentos. Em setembro, o saldo havia sido positivo em 213.002 vagas, já incorporando os ajustes na série.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 120 mil postos de trabalho com carteira assinada. As expectativas para esta leitura variavam de 58.306 a 160 mil vagas. O saldo do mês passado é 35,3% menor do que o observado em outubro de 2024, quando foram criadas 131.603 vagas, considerando a série com ajustes. O resultado foi o pior para um mês de outubro desde 2019, quando foram criados 70.852 empregos formais no País. Considerando o Novo Caged, que começou em 2020, foi o pior resultado dos últimos anos. Acumulado