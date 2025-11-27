Pulso de mercado: dólar opera sem direção única em dia de baixa liquidez com feriado nos EUA

Por Patricia Lara

São Paulo, 27/11/2025 - O dólar tem desempenho misto, levando o índice dólar a uma queda marginal nesta quinta-feira em um dia fadado à baixa liquidez com os mercados financeiros nos Estados Unidos fechados em razão do feriado de Ação de Graças. A libra esterlina prolonga avanço em meio à reação ao Orçamento britânico anunciado ontem. O dólar cai ante o iene, mas sobe ante o euro. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, subia 0,01%, a 99,60 pontos perto das 4h17 (de Brasília). O dólar se desvalorizava a 156,22 ienes e a libra subia a US$ 1,3242. O euro cedia a US$ 1,1587, sem reação forte ao dado que mostrou melhora da confiança do consumidor na Alemanha. O dólar cai ante a moeda sul-coreana, cotado a 1.464,93 wons, após Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manter as taxas de juros inalteradas pela quarta reunião consecutiva.