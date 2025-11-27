Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso de mercado: dólar opera sem direção única em dia de baixa liquidez com feriado nos EUA

Pulso de mercado: dólar opera sem direção única em dia de baixa liquidez com feriado nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 27/11/2025 - O dólar tem desempenho misto, levando o índice dólar a uma queda marginal nesta quinta-feira em um dia fadado à baixa liquidez com os mercados financeiros nos Estados Unidos fechados em razão do feriado de Ação de Graças. A libra esterlina prolonga avanço em meio à reação ao Orçamento britânico anunciado ontem. O dólar cai ante o iene, mas sobe ante o euro. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, subia 0,01%, a 99,60 pontos perto das 4h17 (de Brasília). O dólar se desvalorizava a 156,22 ienes e a libra subia a US$ 1,3242. O euro cedia a US$ 1,1587, sem reação forte ao dado que mostrou melhora da confiança do consumidor na Alemanha. O dólar cai ante a moeda sul-coreana, cotado a 1.464,93 wons, após Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manter as taxas de juros inalteradas pela quarta reunião consecutiva.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar