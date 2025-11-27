Proposta da China Vanke provoca saída de ativos do setor imobiliário e é rejeitada por 2 bancos

A China Vanke enfrentou rejeição de pelo menos dois grandes bancos locais ao tentar garantir um empréstimo de curto prazo para acalmar os temores de inadimplência que provocaram uma queda acentuada em seus títulos nesta semana, segundo fontes da Bloomberg. A empresa manteve conversas com bancos para assegurar um chamado empréstimo de liquidez, visando ajudar no pagamento de dois títulos que somam 5,7 bilhões de yuans (US$ 805 milhões) com vencimento no próximo mês, disseram as fontes.

As negociações ocorreram antes do anúncio na noite de quarta-feira de que a Vanke buscaria a aprovação dos detentores de títulos para adiar o vencimento de um dos títulos. Assim, a proposta da Vanke de adiar o pagamento do título levou à suspensão das negociações de três outras notas locais e desencadeou uma venda massiva entre desenvolvedores imobiliários chineses, aumentando os temores sobre a prolongada crise imobiliária. A Vanke, uma das maiores empresas imobiliárias da China, era anteriormente considerada uma das mais sólidas do país.