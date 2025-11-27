Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Proporção das IFs que vê risco fiscal como mais importante sobe de 38% para 48%, mostra BC

A proporção de instituições financeiras que vê a política fiscal como principal risco à estabilidade financeira subiu de 38% em agosto para 48% em novembro, segundo a Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) do Banco Central.

No período, também cresceram as menções à inadimplência e atividade (de 16% para 26%) e ao risco operacional (de 3% para 5%). Já a parcela de IFs que sinalizou o cenário internacional recuou de 30% para 11%, assim como a das que citaram o nível da taxa de juros doméstica (de 3% para 2%) e outros riscos (de 9% para 8%).

"Comparativamente à pesquisa anterior realizada em agosto, a avaliação das IFs pesquisadas sobre os riscos à estabilidade financeira para os três próximos anos é de: percepção de acúmulo de riscos em quatro frentes: inadimplência e atividade (alto endividamento num ambiente de taxas de juros elevadas apontam para aumento de inadimplência), fiscal (preocupações com a sustentabilidade da dívida pública e impactos do fiscal na política monetária), cenário internacional (incertezas principalmente quanto aos efeitos das medidas tarifárias dos EUA), e riscos operacionais (relacionado à crescente digitalização do SFN)", diz o BC, no relatório da PEF.

O índice de confiança no Sistema Financeiro Nacional (SFN) avançou de 74,45 para 75,59 pontos, após três quedas consecutivas. "O índice de confiança na estabilidade do SFN segue elevado e com aumento na margem em relação ao período anterior; e a maioria dos respondentes espera e sugere que o valor do ACCPBrasil Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil seja mantido", acrescenta o BC.

