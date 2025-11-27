Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México anuncia plano de supercomputador para tentar tirar liderança do Brasil na América Latina

Autor Agência Estado
Por Pedro Lima

São Paulo, 27/11/2025 - O governo do México anunciou planos para construir o "Coatlicue", apresentado como "o supercomputador do povo do México e o mais poderoso da América Latina". O projeto, que terá investimento público de 6 bilhões de pesos mexicanos (US$ 327 milhões), começará a ser erguido em janeiro de 2026 e deve levar 24 meses para ser concluído.

A presidentE Claudia Sheinbaum afirmou que a iniciativa colocará o país na vanguarda regional do processamento de dados. "Estamos muito entusiasmados com o supercomputador Coatlicue, que vai iniciar sua construção no próximo ano. Estamos definindo a localização e ele vai permitir que o México entre com tudo no uso da inteligência artificial (IA) e processamento de dados, que hoje não temos capacidade de fazer", disse.

Segundo o chefe da Agência de Transformação Digital e Telecomunicações, José Antonio Peña Merino, Coatlicue contará com 14.480 GPUs e poderá realizar trilhões de operações por segundo, em desempenho "sete vezes mais do que o maior supercomputador da região, que atualmente está no Brasil". Ele afirmou que o equipamento permitirá avanços em áreas como saúde, clima, energia e mobilidade.

O governo destaca que a supermáquina oferecerá soluções para previsões meteorológicas e de desastres naturais, planejamento de colheitas, exploração de gás e petróleo, planejamento do consumo de energia e o processamento de grandes volumes de dados para prevenir "atos de corrupção e de evasão fiscal".

Contato: [email protected]

