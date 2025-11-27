Juros: taxas longas têm viés de alta com dólar

As oscilações são estreitas nos juros futuros após a abertura, sem mercado de Treasuries em dia de feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA. O viés é de alta nos longos, com dólar em leve alta ante o real. Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,525%, de 13,523% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,725%, de 12,710%, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,040%, de 13,024% no ajuste de ontem.