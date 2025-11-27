Haddad diz que levou a Lula necessidade de incluir combate ao crime em negociações com os EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 27, que sugeriu, junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que o crime organizado deveria ser pauta das negociações do Brasil com os Estados Unidos. Ele voltou a defender a aprovação do projeto contra devedores contumazes ao conversar com a imprensa sobre nova operação contra o crime organizado da Receita Federal e autoridades de segurança.

"Por isso que nós sempre insistimos na necessidade imperiosa de se votar o projeto do devedor contumaz", disse o ministro. "Não tem nada a ver com posição ou oposição, é para o Brasil", completou.