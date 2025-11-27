Haddad: aprovação de projeto contra devedor contumaz é crucial para combater crime organizado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 27, que é preciso aprovar o projeto contra devedores contumazes na Câmara para continuar o trabalho da Pasta contra o crime organizado. Em falou a jornalistas sobre a nova operação da Receita Federal e autoridades de segurança contra esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo combustíveis, ele afirmou que levará aos Estados Unidos a informação de que há fundos de lá sendo usados para o crime e que há armas norte-americanas vindo para o Brasil. "Nós vamos, em primeiro lugar, fazer chegar a informação de como os fundos lá nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simulação de investimentos estrangeiros no Brasil. É disso que se trata, uma simulação de investimentos estrangeiros", declarou Haddad.

Segundo ele, a ideia é fazer com a segurança pública o mesmo que foi feito com a Reforma Tributária. Porque, sem asfixiar financeiramente crime, há reposição de mão de obra barata na base. Ele disse ainda que fala sempre que pode com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a importância de se votar o projeto do devedor contumaz. "Então é fundamental para nós prosperarmos com esse projeto. Então, se conseguimos sancioná-lo este ano, vamos entrar no ano que vem ainda mais fortes em relação a esse tema", disse o ministro. Haddad também citou lei Antifacção e Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança pública como prioridades do governo no Congresso no âmbito da segurança.