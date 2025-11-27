FSB: 29 bancos permanecem na lista de "sistematicamente importantes"; três mudam de categoria
O Comitê para Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) divulgou nesta quinta-feira, 27, a lista anual de bancos sistemicamente importantes (G-SIBs, em inglês). Nenhuma instituição financeira foi adicionada ou removida do levantamento, que permanece com 29 bancos.
Três instituições mudaram de categorias, ou "buckets" no termo em inglês, em comparação com o relatório anual divulgado em 2024. O Bank of America (BofA) e o Industrial and Commercial Bank of China subiram da categoria 2 para a 3. A ascensão representa um maior requisito de capital por parte dos bancos. Enquanto isso, o Deutsche Bank passou para um nível inferior na categoria 1, ante o registrado no ano passado, o que corresponde a um requisito de capital inferior.
De acordo com o FSB, as mudanças nas alocações dos bancos refletem os efeitos das "atividades bancárias subjacentes". Para a produção da listagem de 2025, o Comitê utilizou dados do ano passado e a metodologia de avaliação desenvolvida pelo Comitê da Basileia em Supervisão Bancária (BCBS, em inglês).
No levantamento deste ano, nenhum banco ocupa a categoria 5, a mais alta, enquanto o quarto nível é ocupado apenas pelo JPMorgan. Em terceiro, estão o Bank of America, Citigroup, HSBC e o Industrial and Commercial Bank of China. Os bancos que fazem parte do segundo são o Agricultural Bank of China, Barclays, Bank of China, BNP Paribas, China Construction Bank, Goldman Sachs, Groupe Crédit Agricole, Mitsubishi e UBS.
Na primeira categoria, estão o Bank of Communications (BoCom), Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, Groupe BPCE, ING, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion e Wells Fargo.