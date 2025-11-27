Fitch: orçamento britânico está alinhado com previsões de déficit, mas há riscos na execução

O orçamento do Reino Unido está amplamente alinhado com as projeções de déficit fiscal da Fitch Ratings de agosto, quando a agência reafirmou a classificação do país em AA-/Estável, embora a consolidação planejada ainda enfrente consideráveis riscos de implementação. "Os resultados fiscais e as revisões orçamentárias estão amplamente consistentes com nossas projeções de agosto para que o déficit do governo geral se reduza em 0,6 pontos porcentuais (p.p.) em 2025, para 5,3% do PIB, e depois para 4,4% em 2027 - cerca de 0,7 p.p. mais lento que as novas metas do governo", disse a Fitch nesta quinta-feira, 27.

A incerteza na implementação reflete em parte a desafiadora consolidação de despesas a partir do ano fiscal de 2026, estabelecida na revisão de gastos de junho, que permanece em grande parte no orçamento.