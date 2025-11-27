Feriado nos EUA reduz liquidez e dólar sobe após 3 quedas

Sem negócios com Treasuries e ações nos EUA por causa do feriado de Ação de Graças nesta quinta-feira, a liquidez diminui no mercado local e o dólar opera em alta moderada, após abrir com viés de baixa, em um alinhamento à leve força externa ante pares fortes e algumas divisas emergentes. Contudo, os ganhos de petróleo e minério de ferro limitam a pressão sobre o real, após três altas consecutivas. Os juros futuros oscilam próximos dos ajustes anteriores, no aguardo dos dados do Caged (14h30) e discursos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo (15h) e do diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen (18h30).

Na agenda, o IGP-M subiu 0,27% em novembro, após cair 0,36% em outubro, informou a FGV. Com o resultado, o indicador acumula queda de 1,03% no ano e recuo de 0,11% nos últimos 12 meses. A confiança de serviços subiu 1,2 ponto em novembro, para 90,1, com melhora nas expectativas e resiliência do setor apesar da fraqueza no segmento de famílias, informou a FGV. O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 3,7 pontos na passagem de outubro para novembro, terceira alta consecutiva, para 89,9 pontos, informou a FGV. Em médias móveis trimestrais, o Icom cresceu 2,2 pontos em novembro No noticiário corporativo, a China suspendeu a importação de 69 mil toneladas de soja brasileira e bloqueou temporariamente compras de cinco processadoras após encontrar 10 toneladas de trigo com revestimento químico tóxico misturado ao carregamento no navio Shine Ruby. As unidades afetadas incluem plantas da Cargill, Louis Dreyfus, CHS e 3Tentos.