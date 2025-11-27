Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feriado nos EUA reduz fluxo, Ibovespa cai 0,12%, mas sustenta linha de 158 mil

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
No Dia de Ação de Graças nos EUA, sem negócios nos mercados de Nova York - e com sessão curta na sexta-feira por lá -, o Ibovespa refletiu a cautela e a queda de fluxo que costumam pautar o entorno do longo feriado americano. Assim, com giro muito limitado nesta quinta-feira, 27, a R$ 12,4 bilhões, o índice conseguiu preservar a linha dos 158 mil durante toda a sessão, tocada pela primeira vez em fechamento no dia anterior.

Hoje, com oscilação restrita entre 158.167,08 e 158.863,96 nos extremos do dia, encerrou em baixa de 0,12%, aos 158.359,76 pontos. Na semana, em quatro sessões, ainda preserva ganho de 2,32%, tendo avançado entre a segunda e a quarta-feira, sem interrupção. No mês, o Ibovespa ainda sobe quase 6% (+5,90%), colocando o ganho do ano a 31,66%.

Na mínima do dia, pouco antes das 16h, o Ibovespa mostrou baixa ainda leve, de 0,24%, após ter chegado a zerar as perdas e a testar alta, no começo da tarde. A piora na Bolsa, do meio para o fim da tarde, ocorreu em paralelo a ajuste também na curva do DI, durante fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento na Itaú Asset Management, com declarações sobre juros e a perspectiva para a política monetária consideradas hawkish.

Na B3, Petrobras, na máxima do dia no fechamento em ambas as ações (ON +0,80%, PN +0,53%), à espera do plano de negócios 2026-2030 que será conhecido nesta noite, contribuiu para impedir queda mais acentuada do Ibovespa. O fechamento das ações de bancos, por outro lado, foi majoritariamente negativo, com Bradesco (ON -0,30%, PN -0,20%) e Santander (Unit +0,09%) perdendo fôlego na reta final.

Principal ação do Ibovespa, Vale ON também mostrou ajuste discreto, em baixa de 0,38% no fechamento. Na ponta ganhadora, CVC (+6,86%), Pão de Açúcar (+3,24%) e IRB (+2,94%). No campo oposto, Hapvida (-5,30%), Azzas (-2,33%) e MBRF (-2,19%).

No evento da Itaú Asset, Galípolo reconheceu que o cenário tem se movido na direção que a autoridade monetária espera, mas talvez não tão rápido quanto o desejado. "Os dados novos continuam apontando nessa direção que a gente comentou, de que a política monetária está sim funcionando, mas funcionando de maneira bastante lenta, em uma economia que vem apresentando resiliência para o nível de restrição que a gente colocou na política monetária", disse.

"Dia foi de quase zero a zero para o Ibovespa, com volume baixíssimo devido ao feriado nos Estados Unidos, que deixou o mercado daqui bem de lado apesar de alguns dados disponíveis na sessão para orientar os negócios. Os investidores optaram pela cautela, o que deve se repetir na sexta, na ausência de notícias e de surpresas que tragam alguma volatilidade", diz Gabriel Mollo, analista da Daycoval Corretora.

