Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,12%
Pontos: 158.359,76
Máxima de +0,19% : 158.864 pontos
Mínima de -0,24% : 158.167 pontos
Volume: R$ 12,43 bilhões
Variação em 2025: 31,66%
Variação no mês: 5,9%
Dow Jones: +0,67%
Pontos: 47.427,12
Nasdaq: +0,82%
Pontos: 23.214,69
Ibovespa Futuro: -0,36%
Pontos: 159.680
Máxima (pontos): 160.000
Mínima (pontos): 159.270
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,71
Variação: -0,34%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,40
Variação: +0,53%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,48
Variação: -0,2%
Ambev ON
Preço: R$ 13,72
Variação: +0,37%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,22
Variação: +0,8%
Vale ON
Preço: R$ 66,33
Variação: -0,38%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 12,03
Variação: -0,58%
Global 40
Cotação: 702,876 centavos de dólar
Variação: -0,58%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3516
Venda: R$ 5,3521
Variação: +0,33%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: +1,21%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3484
Venda: R$ 5,3490
Variação: -0,38%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5000
Venda: R$ 5,5920
Variação: +1,21%
- Dólar Futuro (dezembro)
Cotação: R$ 5,3545
Variação: +0,38%
- Euro
Compra: US$ 1,1596 (às 18h43)
Venda: US$ 1,1597 (às 18h43)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2050
Venda: R$ 6,2060
Variação: +0,34%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3600
Venda: R$ 6,4540
Variação: +0,91%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
