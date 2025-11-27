Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,12%

Pontos: 158.359,76

Máxima de +0,19% : 158.864 pontos

Mínima de -0,24% : 158.167 pontos

Volume: R$ 12,43 bilhões

Variação em 2025: 31,66%

Variação no mês: 5,9%

Dow Jones: +0,67%

Pontos: 47.427,12

Nasdaq: +0,82%

Pontos: 23.214,69

Ibovespa Futuro: -0,36%

Pontos: 159.680

Máxima (pontos): 160.000

Mínima (pontos): 159.270

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,71

Variação: -0,34%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,40

Variação: +0,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,48

Variação: -0,2%

Ambev ON

Preço: R$ 13,72

Variação: +0,37%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,22

Variação: +0,8%

Vale ON

Preço: R$ 66,33

Variação: -0,38%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 66,33

Variação: -0,38%

Itausa PN

Preço: R$ 12,03

Variação: -0,58%

Global 40

Cotação: 702,876 centavos de dólar

Variação: -0,58%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3516

Venda: R$ 5,3521

Variação: +0,33%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: +1,21%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3484

Venda: R$ 5,3490

Variação: -0,38%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,5920

Variação: +1,21%

- Dólar Futuro (dezembro)

Cotação: R$ 5,3545

Variação: +0,38%

- Euro

Compra: US$ 1,1596 (às 18h43)

Venda: US$ 1,1597 (às 18h43)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2050

Venda: R$ 6,2060

Variação: +0,34%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3600

Venda: R$ 6,4540

Variação: +0,91%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

