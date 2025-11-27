Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fazenda deve fazer consulta pública sobre aplicação de lei para seguradoras investirem em verde

Fazenda deve fazer consulta pública sobre aplicação de lei para seguradoras investirem em verde

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo com a judicialização no Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério da Fazenda deve fazer uma consulta pública sobre o artigo 56 da lei 15.076/2024 em breve.

A lei exige que seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais invistam, anualmente, pelo menos 0,5% de suas reservas técnicas e provisões em ativos ambientais ou cotas de fundos que os contenham, seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional (CMN). "Apesar de estar judicializado no STF, o Executivo precisa seguir a lei", disse Cristina Reis, da nova Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono.

Ela explicou que a Fazenda não conta com um posicionamento, mas que entende que se trata de um artigo difícil de ser executado por um desencontro de oferta e demanda no momento. "É uma demanda muito grande para a oferta disponível e isso vai precisar de um escalonamento no tempo e também do desenvolvimento desses fundos de investimentos, que é um outro desafio que precisa ser percorrido", salientou.

Na avaliação da secretária, é preciso construir uma regulamentação para que a lei seja aplicada. "É esse o ponto: explicar como vai ser no tempo, quais são os períodos de referência e quais as possibilidades para esse fundo de investimento, o que poderia ser entendido como fundo de investimento nesses referidos ativos ambientais", detalhou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar