Dólar vai a R$ 5,35 com ajustes em dia de liquidez baixa por feriado nos EUA

Após três pregões consecutivos de queda, em que acumulou baixa de 1,24%, o dólar exibiu alta moderada nesta quinta-feira, 27, e voltou a fechar no nível de R$ 5,35. Operadores afirmam que a perda de força de moedas emergentes pares do real no exterior abriu espaço para realização de lucros no mercado local, em sessão de liquidez bem reduzida com a ausência de negócios nas bolsas em Nova York, fechadas em razão do feriado de Ação de Graças nos EUA. Fatores técnicos como a rolagem de contratos futuros perto da virada do mês e ajustes de posição para a disputa, na sexta, pela formação da última taxa ptax de novembro também influenciaram a dinâmica de negócios. A divulgação de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foram monitoradas, mas sem impacto relevante na formação da taxa de câmbio.

Com máxima de R$ 5,3587 à tarde, em paralelo às mínimas do Ibovespa, o dólar à vista fechou a R$ 5,3521, em alta de 0,33%. A divisa acumula baixa de 0,91% na semana e de 0,52% em novembro, após avanço de 1,08% em outubro. A economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, atribui a alta do dólar "em grande parte a um movimento de correção técnica", uma vez que não houve divulgação de indicadores capazes de ter um "impacto significativo" na taxa de câmbio. "A liquidez é menor com o feriado nos Estados Unidos. Temos um pouco de aversão ao risco, por conta da questão política e fiscal, mas acho que o mercado passa mais por uma correção nesta quinta", afirma Quartaroli, ressaltando que as falas de Galípolo à tarde foram "condizentes" com as últimas comunicações do BC. "A sinalização é de manutenção da Selic pelo menos até o fim do ano, embora haja números melhores de inflação e uma moderação do mercado de trabalho". Dados do Novo Caged, divulgados à tarde pelo ministério do Trabalho e Emprego, mostraram criação de 85.147 vagas formais em outubro, bem abaixo do número de setembro (213 mil) e da mediana das estimativas de analistas ouvidos pela pesquisa Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de 120.000 vagas. O saldo de janeiro a outubro deste ano é positivo em 1.800.650 postos formais, um resultado 15,3% menor do que o observado no mesmo período de 2024.