Dívida Pública Federal cresce 1,62% em outubro ante setembro, a R$ 8,253 tri

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 1,62% em outubro, na comparação com setembro, e fechou o mês em R$ 8,253 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Tesouro Nacional. Em setembro, o estoque estava em R$ 8,122 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 90,124 bilhões no mês passado. As emissões líquidas somaram R$ 41,378 bilhões.