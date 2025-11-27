Destaques da noite: Motta se reúne com Gleisi; membro do BOJ alerta sobre juros

São Paulo, 27/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados: 23:20:21 - FONTES: EM MEIO A CRISE, HUGO MOTTA SE REÚNE COM GLEISI E LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA

Por Victor Ohana Brasília, 26/11/2025 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu-se com a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no fim do dia desta quarta-feira, 26, na residência oficial da presidência da Câmara, segundo fontes ao Broadcast Político. O encontro ocorreu em meio à crise de relação entre o governo e o Congresso Nacional. 04:30 - BOJ/NOGUCHI: FUTURAS ELEVAÇÕES DE JUROS EXIGEM CAUTELA Tóquio, 27/11/2025 - O Banco do Japão deve proceder com cautela ao elevar as taxas de juros, apertando em um ritmo que não seja nem rápido demais nem lento demais, disse o membro do conselho de política monetária Asahi Noguchi nesta quinta-feira. A abordagem mais realista para a política monetária é "implementar aumentos das taxas de juros de forma incremental ao longo do tempo, enquanto se monitora o impacto disso na atividade econômica e nos preços", afirmou Noguchi em discurso a líderes empresariais na prefeitura de Oita, no sul do Japão.

04:54 - FITCH: PACOTE DE ESTÍMULO DO JAPÃO PODE PRESSIONAR RATING 'A' DO PAÍS Por Sergio Caldas São Paulo, 27/11/2025 - A Fitch avalia que o mais recente pacote de estímulo fiscal do Japão pode elevar o risco para o rating A - com perspectiva estável - atualmente atribuído ao país, caso represente um afrouxamento fiscal significativo no médio prazo e exerça pressão de alta sobre a trajetória da relação dívida/PIB do governo.

04:08 - ALEMANHA/GFK: CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE A -23,2 EM DEZEMBRO; PREVISÃO -24,5 Frankfurt, 27/11/2025 - A confiança do consumidor na Alemanha deve melhorar levemente em dezembro, com as famílias mostrando maior disposição de fazer compras, apesar da continuidade das incertezas econômicas. Pesquisa do instituto Gfk em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta quinta-feira, projeta que o índice de confiança do consumidor alemão subirá para -23,2 pontos em dezembro, ante -24,1 pontos em novembro.

05:01 - ENGIE/CLAMADIEU: IMPOSTO SOBRE DIVIDENDOS NO BRASIL É PONTO DE ATENÇÃO PARA ESTRANGEIRO Por Caroline Aragaki, enviada especial* Paris, 27/11/2025 - O presidente do Conselho de Administração da empresa de energia francesa Engie, Jean-Pierre Clamadieu, afirmou há pouco que a relação franco-brasileira se fortaleceu ao longo de 2025, enfatizando que a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país em junho foi "um grande sucesso". Contudo, disse que não poderia deixar de mencionar que a taxação sobre dividendos em discussão no Senado brasileiro é um "assunto sensível" e "verdadeiro ponto de atenção" para os investidores estrangeiros.