Congresso derruba veto no Propag e retoma dedução de recursos voltados para obras desde 2021

O Congresso Nacional decidiu derrubar, nesta quinta-feira, 27, um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o dispositivo do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) que faculta à União deduzir das parcelas vincendas dos contratos de dívida dos Estados o montante equivalente aos recursos transferidos pelos entes federados para execução de obras de responsabilidade da União nos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

A votação ocorreu em sessão conjunta entre senadores e deputados. Na mensagem presidencial, o governo havia argumentado que o dispositivo incorre em vício de inconstitucionalidade, por permitir que a União assuma obrigações de exercícios passados sem a formalização prévia de acordos, por meio de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, "o que geraria insegurança jurídica e resultaria em renúncia de receita".