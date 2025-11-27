Confiança de serviços sobe 1,2 ponto em novembro ante outubro, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) cresceu 1,2 ponto na passagem de outubro para novembro, na série com ajuste sazonal, para 90,1 pontos, maior nível desde junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o ICS teve elevação de 1,0 ponto em novembro. "O bom resultado do mês de novembro reflete a resiliência do setor de serviços frente à desaceleração de outros setores. Em relação ao presente, destaca-se a heterogeneidade dos resultados, com Serviços Profissionais e de Transporte sustentando o resultado, enquanto Famílias mantém a trajetória descendente. Em relação ao futuro, as expectativas melhoram pelo segundo mês seguido, indicando uma leve tendência favorável para os próximos meses nos principais segmentos", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em novembro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,2 ponto, para 93,1 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) teve alta de 2,4 pontos, terceira elevação seguida, para 87,4 pontos. "O setor de serviços tem respondido melhor ao cenário de dificuldades financeiras e da política monetária contracionista que impacta, principalmente, o consumo e a confiança das famílias", completou Pacini. Entre os componentes da situação atual, o item que mede a situação atual dos negócios cresceu 0,2 ponto, para 93,2 pontos, enquanto o que avalia o volume da demanda atual subiu 0,1 ponto, para 92,9 pontos. Entre as expectativas, a demanda prevista nos próximos três meses subiu 0,1 ponto, para 85,2 pontos, e o item que mede a tendência dos negócios nos próximos seis meses avançou 4,4 pontos, para 89,5 pontos.