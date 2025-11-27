Bolsas da Europa operam sem sintonia e Puma salta em Frankfurt com relatos de interesse

São Paulo, 27/11/2025 - As bolsas europeias operam em rumo divergentes nesta quinta-feira em uma sessão sem a referência de Wall Street diante do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. A Bolsa de Londres tem perdas mais profundas em meio a análises de que o Orçamento britânico é mais um pacote de sobrevivência e não uma catapulta para o crescimento. Em Frankfurt, a Puma salta com relatos sobre recebimento de proposta de compra.

Por volta das 7h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,01%, aos 574,14 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres cedia 0,21% e a de Paris recuava 0,09%. Frankfurt tinha ganho de 0,14%. O mercado de Milão subia 0,05% e Madri marcava baixa de 0,14%. Lisboa apontava queda de 0,09%.

O Rabobank avalia que o Orçamento de Outono antecipa novamente os aumentos de gastos, enquanto adia os elevação de impostos associados. Com 22 bilhões de libras, a reserva fiscal é mais que o dobro dos 9,9 bilhões de libras anunciados em março. Mas o ajuste necessário para atingir esse valor está concentrado, principalmente, no final do período, tornando o plano pouco convincente. "Há poucas medidas no Orçamento voltadas para impulsionar o crescimento, incentivar o investimento, restaurar a confiança ou reformar o sistema tributário", diz o banco. "É um Orçamento de Sobrevivência, e não um Orçamento de Crescimento, elaborado para agradar tanto os parlamentares da base quanto os mercados financeiros", observa a instituição.

Dentro do FTSE 100, referencial da Bolsa de Londres, a empresa do setor de cigarros Imperial Brands liderava como maior queda porcentual, cedendo 2,4%. Na direção oposta, as ações da mineradora de ouro Endeavour Mining subiam 1,6% e respondiam pela maior alta porcentual.

Em Frankfurt, as ações da Puma saltam 17% após notícia e que a Anta Sports, empresa listada em Hong Kong, tem trabalhado com um consultor para avaliar uma oferta pela companhia de produtos esportivos alemã, relatou a Bloomberg. Entre as componentes do índice DAX, Deutsche Boerse, Rheinmetall e Siemens Energy se destacam com avanços de mais de 2%.