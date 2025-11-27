Bolsas da Ásia fecham em alta com confiança em alívio monetário pelo Fed; Vanke cede em HK

São Paulo, 27/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam, majoritariamente, em alta nesta quinta-feira, embaladas pela expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve em dezembro. As ações da Vanke derreteram em meio a dificuldades para honrar pagamento de títulos, o que pesou no setor de desenvolvimento imobiliário em Hong Kong.

O índice Hang Seng terminou o pregão em alta de 0,1%, a 25.945,93 pontos em Hong Kong. As ações da Vanke cederam 7,7% após a empresa imobiliária propor o adiamento do pagamento de um título onshore, o que levou à suspensão das negociações em três outros títulos locais e desencadeou uma venda generalizada dos desenvolvedores imobiliários chineses, aumentando os temores sobre a prolongada crise imobiliária do país. O Grupo Shimao caiu 6,4% e o Longfor perdeu 3,7%.

O índice Nikkei subiu 1,23%, aos 50.167,1 pontos em Tóquio. A empresa de investimentos focada em tecnologia SoftBank registrou alta de 3,6%. As ações da marca japonesa de streetwear Human Made dispararam 13% em sua estreia na bolsa de Tóquio.

Em Seul, o índice de referência Kospi ganhou 0,7%, terminando aos 3.986,91 pontos. O Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manteve as taxas de juros inalteradas e a Pantheon avalia que a probabilidade de um corte na taxa de juros em janeiro diminuiu ainda mais e provavelmente será adiada para fevereiro do próximo ano, considerando as expectativas de crescimento mais fortes, os menores riscos das relações comerciais e uma tendência de inflação mais alta.

Na China continental, o Xangai Composto apresentou alta de 0,3%, a 3.875,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou queda de 0,1%, a 2.430,54 pontos.