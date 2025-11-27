Black Friday: os celulares com maior desconto em 2025

Black Friday 2025: confira ofertas de celulares com descontos de até 50%Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira, 28, mas aparelhos celulares já estão em oferta. Confira os modelos com maior desconto
A Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, mas permanece a tradição dos últimos anos de as lojas oferecerem descontos ao longo do mês inteiro.
Para quem planeja adquirir um novo celular, a data é perfeita para pesquisar quais modelos estão com o melhor preço.
A seguir, O POVO apresenta algumas ofertas imperdíveis de aparelhos celulares com o maior desconto este ano:
Black Friday 2025: veja ofertas de celulares com maior desconto
As ofertas antecipadas da Black Friday 2025 são uma boa ferramenta para quem pensa em comprar um celular novo ao permitirem comparar preços e modelos que valem a pena. Abaixo, confira quais celulares estão com maior desconto:
Smartphone Motorola Edge 50 Neo 5G - 256 GB
Quanto: de R$ 1.998,89 por R$ 1.529
Onde: Amazon
Celular Samsung Galaxy A17 - 256 GB
Quanto: de R$ 1.599,00 por R$ 1.198,99
Onde: Amazon
Apple iPhone 15 Azul - 128 GB
Quanto: de R$ 4.716,67 por R$ 3.869,19
Onde: Amazon
Smartphone Xiaomi POCO M7 PRO 5G - 256 GB
Quanto: de R$ 6.999,99 por R$ 1.671
Onde: Magazine Luiza
Smartphone Celular Xiaomi POCO C75 - 256 GB
Quanto: de R$ 1.999,99 por R$ 1.142,99
Onde: Magazine Luiza
Samsung Galaxy S25 5G - 256 GB
Quanto: de R$ 7.499 por R$ 3.799
Onde: Magazine Luiza
Black Friday 2025: onde pesquisar preços com mais segurança
Os comparadores online são ferramentas valiosas para quem deseja fazer uma análise mais completa antes de finalizar a compra.
Plataformas como BondFaro, Buscapé, JáCotei, Zoom e Google Shopping permitem verificar o valor de um mesmo produto em diversas lojas ao mesmo tempo, além de fornecer gráficos que mostram a variação de preço ao longo das semanas.
Esse tipo de pesquisa é especialmente eficiente para itens padronizados, como eletrônicos, eletrodomésticos e produtos de linha fixa, que costumam manter a mesma especificação em diferentes varejistas.
Para quem busca comprar um celular novo, é importante estar atento e comparar os preços para ver qual vale mais a pena comprar.