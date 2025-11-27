Black Friday: os celulares com maior desconto em 2025

Black Friday 2025 oferece aparelhos celulares com desconto. Veja quais ofertas estão imperdíveis / Crédito: Reprodução/Freepik

A Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, mas permanece a tradição dos últimos anos de as lojas oferecerem descontos ao longo do mês inteiro. Para quem planeja adquirir um novo celular, a data é perfeita para pesquisar quais modelos estão com o melhor preço.

A seguir, O POVO apresenta algumas ofertas imperdíveis de aparelhos celulares com o maior desconto este ano: Leia mais Black Friday 2025 começa amanhã: veja ofertas que você não pode perder Sobre o assunto Black Friday 2025 começa amanhã: veja ofertas que você não pode perder Black Friday 2025: veja ofertas de celulares com maior desconto As ofertas antecipadas da Black Friday 2025 são uma boa ferramenta para quem pensa em comprar um celular novo ao permitirem comparar preços e modelos que valem a pena. Abaixo, confira quais celulares estão com maior desconto: Smartphone Motorola Edge 50 Neo 5G - 256 GB Quanto: de R$ 1.998,89 por R$ 1.529

Onde: Amazon

Celular Samsung Galaxy A17 - 256 GB Quanto: de R$ 1.599,00 por R$ 1.198,99

Onde: Amazon

Apple iPhone 15 Azul - 128 GB Quanto: de R$ 4.716,67 por R$ 3.869,19

Onde: Amazon

Smartphone Xiaomi POCO M7 PRO 5G - 256 GB Quanto: de R$ 6.999,99 por R$ 1.671

Onde: Magazine Luiza



Smartphone Celular Xiaomi POCO C75 - 256 GB Quanto: de R$ 1.999,99 por R$ 1.142,99

Onde: Magazine Luiza Samsung Galaxy S25 5G - 256 GB Quanto: de R$ 7.499 por R$ 3.799

Onde: Magazine Luiza Black Friday 2025: onde pesquisar preços com mais segurança Os comparadores online são ferramentas valiosas para quem deseja fazer uma análise mais completa antes de finalizar a compra.