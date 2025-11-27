Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ata do BCE cita possível fim do ciclo de corte de juros, mas defende relevância de mente aberta

O Banco Central Europeu (BCE) mencionou que a opinião de que o ciclo de cortes nas taxas de juros havia chegado ao fim foi expressa na última reunião monetária entre 29 e 30 de outubro, segundo a ata publicada nesta quinta-feira, 27. A posição foi justificada diante da manutenção de uma "perspectiva favorável" e defesa de uma postura cautelosa.

"Desde que as expectativas de inflação permaneçam firmemente ancoradas, a política monetária não deve ser ajustada em resposta a flutuações moderadas e temporárias da inflação em torno da meta, mas apenas se uma variação significativa da meta fosse esperada no médio prazo", observou a ata. "A perspectiva macroeconômica resiliente reforçou a visão do mercado de que os juros continuam em um bom patamar."

O documento ressaltou que a manutenção dos juros nos níveis atuais permite que se espere por mais informações para avaliação de fatores de risco - opção considerada como "vantajosa". "Argumentou-se também que o nível atual das taxas de juro deve ser considerado suficientemente robusto para gerir choques, tendo em conta os riscos inflacionários bilaterais e considerando uma ampla gama de cenários possíveis", acrescentou o documento.

Ao mesmo tempo, de acordo com o texto, também foi expressa a opinião de que é importante manter a mente "totalmente aberta" quanto à possível necessidade de um novo corte na taxa de juros. Por outro lado, diante a redução da incerteza sobre o impacto econômico das políticas comerciais dos EUA, a incerteza em torno da trajetória da taxa de juros do BCE também diminuiu.

A perspectiva de inflação permaneceu praticamente inalteradas, com ela próxima da meta de médio prazo de 2%, mas houve a ponderação de que os riscos de tensões comerciais mais amplas e interrupções na cadeia de suprimentos - incluindo o aumento de tarifas, restrições à exportação de matérias-primas essenciais e tensões geopolíticas - ainda eram considerados significativos.

