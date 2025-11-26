Vibra: Bahia inicia em novembro 1º voo comercial abastecido com SAF do País

No Aeroporto de Salvador será utilizada uma mistura composta por 10% de SAF puro e 90% de combustível fóssil, que permitirá aos passageiros embarcarem em voos com menos emissões de CO2.

A Bahia saiu na frente e começa neste mês, no Aeroporto Internacional de Salvador, o abastecimento da aviação comercial com SAF (Sustainable Aviation Fuel), resultado de uma ação liderada pelo governo do Estado e a Vibra. Segundo a empresa, primeira a importar SAF em escala comercial no País, o biocombustível será usado em dois voos diários a partir de novembro, um da Gol e outro da Latam.

"Esse é o maior blend com SAF puro já utilizado em abastecimentos na aviação brasileira. O SAF puro (100% SAF) importado pela Vibra é o único atualmente disponível no Brasil e foi fabricado na Ásia a partir de óleo de cozinha usado, uma das matérias-primas de menor intensidade de carbono por se tratar de um resíduo", explicou a Vibra.

Produzido a partir de fontes renováveis, o biocombustível reduz em cerca de 80% as emissões de gases de efeito estufa em comparação ao querosene de aviação convencional. O SAF é fornecido pela BR Aviation, unidade de negócios da Vibra responsável pelos serviços de abastecimento de aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros.

"A maior transformação energética do Brasil hoje está acontecendo através dos combustíveis líquidos renováveis. Ser a primeira empresa a comercializar SAF no Brasil não foi coincidência. Foi decisão estratégica e coragem de antecipar o futuro. Esta parceria com o Estado da Bahia nos enche de orgulho e reforça o compromisso da Vibra com a descarbonização", disse em nota o presidente da Vibra, Ernesto Pousada.

Já o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou que a Bahia já é um dos Estados mais avançados do País em tecnologias verdes, em especial nos segmentos automotivo, de energias renováveis e o de novas indústrias.