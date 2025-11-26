Taxa de inadimplência no Ceará apresenta queda em outubro de 2025

Os dados foram divulgados pelo pelo Radar do Varejo Cearense e são comparativos aos dados do mês anterior desse ano

O número de consumidores negativados no Ceará desacelerou para 7,9% neste mês de outubro. Na comparação anual, durante o mês de setembro, a taxa de inadimplência foi registrada em 10,9%.

As informações foram divulgadas pelo pelo Radar do Varejo Cearense, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), nessa segunda-feira, 24.

O indicador corresponde aos consumidores com dívidas em atraso há mais de três meses.

De acordo com Freitas Cordeiro, Presidente da FCDL-CE, essa perda de força da taxa de inadimplência, alinhada ao movimento nacional, reforça que, mesmo enfrentando um ambiente desafiador, o varejo cearense demonstra resiliência e desempenho superior ao panorama brasileiro.

"Os dados consolidados das vendas do comércio no terceiro trimestre indicam que o Ceará continua avançando no acumulado de janeiro a setembro de 2025, ainda que em um ritmo mais moderado do que no ano anterior”, afirma o presidente.