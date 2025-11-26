Taxa de inadimplência no Ceará apresenta queda em outubro de 2025

Taxa de inadimplência no Ceará apresenta queda em outubro de 2025Os dados foram divulgados pelo pelo Radar do Varejo Cearense e são comparativos aos dados do mês anterior desse ano
O número de consumidores negativados no Ceará desacelerou para 7,9% neste mês de outubro. Na comparação anual, durante o mês de setembro, a taxa de inadimplência foi registrada em 10,9%.
As informações foram divulgadas pelo pelo Radar do Varejo Cearense, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), nessa segunda-feira, 24.
O indicador corresponde aos consumidores com dívidas em atraso há mais de três meses.
De acordo com Freitas Cordeiro, Presidente da FCDL-CE, essa perda de força da taxa de inadimplência, alinhada ao movimento nacional, reforça que, mesmo enfrentando um ambiente desafiador, o varejo cearense demonstra resiliência e desempenho superior ao panorama brasileiro.
"Os dados consolidados das vendas do comércio no terceiro trimestre indicam que o Ceará continua avançando no acumulado de janeiro a setembro de 2025, ainda que em um ritmo mais moderado do que no ano anterior”, afirma o presidente.
Leia mais
Mas, apesar dessa desaceleração, o número de consumidores inadimplentes ainda é alto ao se comparar com o recorte da pesquisa referente ao ano anterior.
Em outubro de 2025, o total de negativados cresceu 7,9% em comparação ao mesmo mês de 2024, segundo o Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas do Ceará, do SPC Brasil.
Mercado de trabalho
O Ceará também exibe perda de ritmo no mercado de trabalho, apesar da diminuição da taxa de inadimplência.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que, de janeiro a setembro de 2025, o estado registrou saldo de 51.118 vagas formais criadas. Já no mesmo período de 2024, foram registradas 55.064..
Mas o volume de postos de trabalho gerados segue robusto e sinaliza manutenção da atividade econômica em níveis relevantes.