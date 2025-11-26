SNA não descarta greve de pilotos e comissários diante de impasse em negociações salariais

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) prevê a possibilidade de uma greve de pilotos e comissários diante de impasses nas negociações para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Em nota, afirma que as conversas, iniciadas em setembro com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), não têm avançado porque as companhias "insistem em conceder apenas o reajuste baseado no INPC"

"Diante dessa postura, o sindicato alerta que, caso não haja avanço nas negociações e as reivindicações dos aeronautas não sejam atendidas, não está descartada a possibilidade de deflagração de uma greve", diz em comunicado enviado à imprensa.