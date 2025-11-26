SNA não descarta greve de pilotos e comissários diante de impasse em negociações salariais
O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) prevê a possibilidade de uma greve de pilotos e comissários diante de impasses nas negociações para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Em nota, afirma que as conversas, iniciadas em setembro com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), não têm avançado porque as companhias "insistem em conceder apenas o reajuste baseado no INPC"
"Diante dessa postura, o sindicato alerta que, caso não haja avanço nas negociações e as reivindicações dos aeronautas não sejam atendidas, não está descartada a possibilidade de deflagração de uma greve", diz em comunicado enviado à imprensa.
O SNA alega que, em 2025, as companhias aéreas registraram lucros recordes. "Ainda assim, as empresas se recusam a oferecer qualquer aumento real para pilotos e comissários de voo".
Diante desse cenário, o sindicato afirma que realizou uma pesquisa com pilotos e comissários, para saber o nível de mobilização da categoria. "Os tripulantes que participaram da pesquisa afirmaram estar dispostos a realizar uma greve geral ou parcial", relata. "O SNA reforça que compreende os transtornos que uma paralisação pode causar a todos os envolvidos. No entanto, ressalta que a greve constitui último e legítimo recurso, diante da resistência das empresas em reconhecer a importância e a valorização dos aeronautas, profissionais que asseguram a segurança operacional e o bem-estar dos passageiros", finaliza.