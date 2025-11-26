Pulso do mercado: libra avança antes de Orçamento e iene cai mesmo com fala de premiê

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - A libra esterlina é negociada em alta ante o dólar como o foco sobre a apresentação do orçamento de Outono britânico hoje. O Deutsche Bank acredita que este será um orçamento histórico em termos de aumento de impostos, com a ministra das Finanças, Rachel Reeves, implementando quase 35 bilhões de libras esterlinas em consolidação fiscal. O pacote deve incluir extensão do congelamento dos limites de isenção do imposto de renda, bem como medidas direcionadas à riqueza, ampliação da base de contribuições para a Previdência Social e uma série de impostos específicos setoriais, dizem analistas do banco. O dólar sobe ante o iene, mesmo após a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, dizer que seu governo tomará "medidas adequadas" no mercado de câmbio. O euro também ganha força com sinais de progresso sobre acordo para a Ucrânia. Às 4h29 (de Brasília), a libra avançava a US$ 1,3172 e o euro subia a US$ 1,1586. O dólar avançava a 156,43 ienes. O índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - subia 0,03%, a 99,69 pontos.