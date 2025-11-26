Pulso do mercado: juros dos Treasuries sobem e tentam romper série de quedas antes do feriado

Por Patricia Lara

São Paulo, 26/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries registram alta na madrugada desta quarta-feira, após sequência de quedas diante do reforça da expectativa com corte da taxa de juros pelo Federal Reserv. Sessão traz dados de encomendas de bens duráveis, pedidos de seguro desemprego e a divulgação do Livro Bege antes do feriado de Ação de Graças nos EUA. Às 4h53 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,470%, ante 3,460%, nível visto perto do fechamento da Bolsa de NY ontem. O rendimento da T-note de 10 anos tinha alta a 4,013%, enquanto o rendimento de 30 anos tinha subia a 4,665%.